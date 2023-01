Zaccagni, numeri da record. E Lotito prepara il rinnovo

Mattia Zaccagni è salito a quota 8 reti in campionato e va a segno da tre gare consecutive: Lotito prepara il rinnovo dell’esterno

La Lazio si gode un Mattia Zaccagni da urlo. Come riporta Il Messaggerro, con il gol al Milan l’esterno ex Verona è salito a quota 8 reti in campionato, suo record personale. Inoltre l’italiano va in gol da tre partite consecutive (Empoli, Sassuolo e Milan). Un momento d’oro che Lotito e la società vogliono premiare col rinnovo del contratto.

Zaccagni è in scadenza nel 2025 e percepisce un ingaggio da 1.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. L’idea del club biancoceleste è quella di allungare l’accordo al 2027 alzando l’ingaggio ad almeno 2 milioni di euro più eventuali bonus. Tra le parti c’è ottimismo: Mattia vuole continuare a scoccare nuove frecce verso i tifosi laziali.