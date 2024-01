Zaccagni-Nasti, la famiglia si allarga: il post dell’ influencer con il pancino. Le parole della moglie del giocatore

La famiglia Zaccagni-Nasti si allarga. Sui social proprio la Nasti ha voluto raccontare come sono andati questi primi mesi e le differenze rispetto alla prima gravidanza: “Ci siamo, tra pochi giorni entrerò nel quarto mese. Una gravidanza totalmente diversa dalla prima. Meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata davvero molto male. A un certo punto ho pensato di voler fare lavaggi perché appena mangiavo mi veniva subito la nausea. Con Thiago zero nausea o altri sintomi, in questa li ho tutti“, queste le sue parole che accompagnano le prime foto con il pancino”.