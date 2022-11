Zaccagni: «Mondiale 2006 indimenticabile. La mia top 11…»

Zaccagni racconta quale è stato il mondiale più bello che ha vissuto e rivela la sua top 11 della competizione

Mattia Zaccagni in un intervista pubblicata sul profilo Twitter della Lazio, racconta le emozioni del mondiale del 2006 e rivela la sua top undici.

MONDIALE – «Il mio mondiale più bello che ho vissuto è stato senz’altro quello di Germania 2006, che resta indimenticabile. Ero al mio paese, siamo andati a festeggiare in giro per la città ed era tutto magico.»

«Nella mia top undici dei mondiali sicuramente c’è Buffon, come terzino destro Cancelo, Cannavaro centrale e insieme a lui Van Dijk che è il difensore più forte per me, e come terzino Grosso.»

«A centrocampo Xavi e Iniesta che sono stati per me i più forti del mondo. Davanti Messi a sinistra, Ronaldo a destra e Mbappe al centro. Il mio sogno è di portare al campo mio figlio come ci sono riusciti anche i miei compagni»