Zaccagni in doppia cifra: miglior stagione della carriera. Mancini che fa? L’esterno della Lazio merita l’azzurro

È un super Mattia Zaccagni quello che sta trascinando la Lazio verso la Champions nella sua miglior stagione della carriera. È salito a quota dieci gol stagionali superando Immobile e diventando il miglior goleador italiano di questa Serie A.

Grottesco pensare che Mancini non lo abbia convocato in Nazionale: così come è difficile pensare che possa ignorarlo ancora