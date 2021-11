Zaccagni: «Ci è mancato Immobile, ma abbiamo fatto una buona gara»

Zaccagni è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la gara dei biancocelesti contro la Juve: le sue parole

GARA – «Ci è mancato Immobile, la partita è stata decisa dagli episodi, abbiamo cercato di fare la nostra partita, ci è mancata precisione in fase conclusiva. Nel primo tempo mi sentivo molto bene, nel secondo sono calato un pò fisicamente e ne ho risentito. Il minutaggio mi serve per arrivare al 100%».

Le parole del giocatore a Lazio Style Radio

GARA – «Ciro è fondamentale per questa squadra, secondo me abbiamo fatto una buonissima gara. Pallegiato bene, ci è mancato qualcosa bella fase conclusiva. Tiri dal limite? Dovevamo provare a cercarli, ma loro sono stati bravi a non concederci tiri da lontano, dovevamo esser più veloci a far girare la palla».

IMPEGNI – «Ci sono tante gara da giocare e gestire le energie del gruppo, oggi mi sono sentito abbastanza bene, nel secondo tempo sono calato un po’ ma sono contento di aver messo minuti nelle gambe. Mi do due o tre partite per tornare al 100%, oggi non avevo i novanta minuti nelle gambe, ma devo lavorare per raggiungere l’obiettivo».



ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo restare positivi, convinti di aver fatto una buona gara e lavorare partita dopo partita».



JUVE – «Quando hanno cambiato modulo lo abbiamo capito subito, ma avevamo preparato la partita in un modo e nell’altro. Loro si sono chiusi bene e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi».