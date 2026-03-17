Zaccagni Lazio, il capitano torna protagonista e prova a ritrovare anche il gol dopo una prestazione di spessore contro il Milan

Mattia Zaccagni, esterno offensivo e capitano della Lazio, è stato uno dei protagonisti della vittoria contro il Milan. La sua è stata una prestazione, secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, di sostanza, qualità e intelligenza tattica, premiata anche dalle scelte di Maurizio Sarri, che lo ha tenuto in campo più a lungo rispetto agli altri uomini del tridente offensivo. Prima di lui avevano infatti lasciato il terreno di gioco Isaksen e Daniel Maldini, sostituiti in contemporanea, mentre il numero 10 biancoceleste è rimasto in campo fino ai minuti finali.

Un segnale evidente della fiducia dell’allenatore toscano, soddisfatto dal rendimento del suo capitano. Zaccagni è stato richiamato in panchina soltanto a sette minuti dalla fine, dopo aver dato il proprio contributo sia in fase offensiva sia nel lavoro di raccordo sulla fascia.

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Zaccagni Lazio, manca ancora il gol ma la prestazione convince

Come riportato da Il Corriere dello Sport, gol in campionato continua a mancare: l’ultima rete di Zaccagni in Serie A resta quella realizzata il 3 novembre 2025 contro il Cagliari, sempre allo stadio Olimpico. Nonostante questo, il capitano biancoceleste si è preso comunque gli applausi del pubblico al momento della sostituzione, a conferma dell’impatto avuto sulla partita.

A mente fredda, poi, il numero 10 ha voluto ringraziare i tifosi attraverso i social, pubblicando anche la foto della coreografia della Curva Nord. Nel suo messaggio ha sottolineato il valore del sostegno del pubblico in una stagione complessa, ribadendo quanto il gruppo si senta più forte con i tifosi al proprio fianco.

Zaccagni Lazio, Bologna sarà un altro test per confermare i progressi

Adesso l’obiettivo sarà dare continuità a questi segnali incoraggianti nella trasferta di Bologna, ultimo impegno prima della sosta. Contro il Milan, Zaccagni ha interpretato il ruolo con intelligenza, accentrandosi spesso e lasciando spazio alle avanzate di Nuno Tavares sulla corsia esterna.

Le sue condizioni fisiche stanno crescendo gara dopo gara, dopo il rientro dalla lesione all’addome accusata prima della sfida contro il Genoa. Non a caso, alla vigilia del match, Sarri aveva già elogiato il suo capitano, sottolineandone i progressi recenti. La Lazio si aggrappa anche a lui per affrontare al meglio il finale di stagione.