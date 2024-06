Zaccagni, la dolce dedica social della moglie Chiara per il compleanno – FOTO

Zaccagni, la moglie del biancoceleste dedica un dolce pensiero al calciatore in occasione del suo compleanno: il post

Oggi è un giorno speciale per Mattia Zaccagni, il quale compie 29 anni e nonostante sia impegnato in Germania non vuole far passare in secondo piano il suo compleanno. Lo sa bene anche la moglie Chiara, la quale su Instagram pubblica un bel post per il giocatore della Lazio