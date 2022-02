Zaccagni da urlo: l’esterno cerca continuità e Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mattia Zaccagni, dopo un inizio difficile, si è preso la fascia sinistra della Lazio: tra gol e assist oggi pesa come Immobile e Milinkovic

Meno male che c’è Zaccagni. L’esterno, nella gara di domani contro l’Udinese, guiderà l’attacco della Lazio insieme a Pedro e Felipe Anderson, complice l’assenza di Immobile. Un’escalation da urlo quella dell’esterno ex Verona, come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Da dicembre sono cinque le reti realizzate con anche quattro assist all’attivo. Zaccagni, prendendo in considerazione lo stesso periodo di tempo, pesa nella Lazio come i due totem Immobile e MIilinkovic Savic. E non è certo finita qui.

L’obiettivo di Mattia è quello di convincere definitivamente Roberto Mancini a convocarlo per gli spareggi di marzo, decisivi per l’accesso a Qatar 2022. Il CT lo ha chiamato già nello stage di fine gennaio e con l’infortunio di Chiesa sembra aver scelto lui nel ruolo di esterno destro.