Women, 3a giornata: vincono le prime della classe Lazio, Brescia, Cittadella e Pomigliano

Goleada delle biancocelesti in casa del Perugia, Galbiati firma il successo delle Leonesse, tre reti della Riozzese Como contro il Pontedera

Al termine della terza giornata di Serie B vincono Brescia, Riozzese Como, Cittadella, Cesena, Pomigliano e Lazio; unico pareggio quello tra Ravenna e Orobica. Nella prima sfida domenicale, disputata alle 14.30 da Tavagnacco e Brescia, si impongono 1-0 le Leonesse di Simone Bragantini, che grazie all’incornata vincente del difensore centrale Galbiati sul primo calcio d’angolo del match conquistano i tre punti in trasferta e mantengono il primo posto in classifica a quota sette insieme a Cittadella, Pomigliano e Lazio.

Vince ancora la formazione biancoceleste, che rifila un pesante 7-1 al Perugia in trasferta. Le undici di Seleman si aggiudicano il match con le doppiette del neoacquisto Martin e di Visentin, e con le reti di Pezzotti, Cianci e Lipman.

Successi, nella parte più alta della classifica anche per il Cittadella, che supera 2-0 nel derby il Vicenza (a bersaglio Ponte al 52’ e Cacciamali in pieno recupero), e per il Pomigliano, capace di imporsi 2-1 in casa della Roma CF (Tudisco e Ferrandi le marcatrici della sfida, insieme a Glaser per le capitoline). Tre punti li conquista anche la Riozzese Como sul campo del Pontedera: le lariane vincono grazie alla rete di Vivirito e alla doppietta di Pellegrinelli – inutile il gol di Iannella a inizio ripresa – ma restano ferme a sei punti e al secondo posto in virtù del 3-0 a tavolino deciso in settimana dal Giudice sportivo.

Nella terza giornata del torneo cadetto centra i primi tre punti stagionali il Cesena: le romagnole, grazie alla doppietta di Beleffi e alla marcatura di Nagni, espugnano lo stadio del Chievo Verona e si staccano dall’ultimo posto in graduatoria, occupato ora solo dal Pontedera, che ha rimediato tre sconfitte su tre. Unico pareggio di giornata quello tra Ravenna Women e Orobica: in casa delle romagnole l’incontro termina 2-2 (Ligi e Filippi a segno per le padrone di casa, Antolini e De Vecchis per le ospiti).

Risultati della 3a giornata di Serie B femminile 2020-21

Chievo Verona Women – Cesena 1-3

33’ Beleffi (C), 63’ Mascanzoni (CV), 66’ Nagni (C), 75’ Beleffi (C)

Cittadella Women – Vicenza Calcio Femminile 2-0

52’ Ponte (C), 90’+2’ Cacciamali (C)

Perugia – Lazio Women 1-7

16’ Asta (P), 31’ Pezzotti (L), 37’ Martin (L), 50’ Visentin (L), 57’ Visentin (L), 59’ Lipman (L), 77’ Martin (L), 90’ Cianci (L)

Pontedera – Riozzese Como 1-3

18’ Vivirito (RC), 53’ Pellegrinelli (RC), 54’ Iannella (P), 63’ Pellegrinelli (RC)

Ravenna Women – Orobica Bergamo 2-2

6’ Ligi (R), 29’ Antolini (O), 38’ De Vecchis (O), 78’ rig. Filippi (R)

Roma CF – Pomigliano Women 1-2

32’ Tudisco (P), 64’ Ferrandi (P), 88’ Glaser (R)

Tavagnacco – Brescia Calcio Femminile 0-1

2’ Galbiati (B)

Programma della 4a giornata di Serie B femminile 2020-21

Domenica 11 ottobre

Brescia Calcio Femminile – Chievo Verona Women

Cesena – Perugia

Vicenza Calcio Femminile – Pontedera

Lazio Women – Riozzese Como

Orobica Bergamo – Tavagnacco

Pomigliano Women – Cittadella Women

Ravenna Women – Roma CF