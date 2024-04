Winter: «La Lazio è una bella squadra, possono giocare meglio» Le parole dell’ex giocatore olandese

Intervistato dai microfoni di TMW , l’ex centrocampista, Aron Winter, ha espresso il suo pensiero sulla Lazio:

«Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato. Sicuramente possono fare di più e meglio, purtroppo la qualità dei giocatori non sempre si vede in campo. La Lazio è una bella squadra, io credo che con le loro qualità possono giocare un calcio più spettacolare e più attrattivo. Per me adesso aspettano troppo l’avversario e per me possono fare di più»