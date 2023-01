Zenga: «Corsa Champions? Lazio altalenante»

Walter Zenga, allenatore e opinionista, ha analizzato la corsa Champions League: il suo giudizio sulla Lazio di Sarri

Ospite a TMW Radio, Walter Zenga ha parlato così della lotta Champions League:

«Si è accesa la corsa Champions, parliamo però di un girone ancora da fare. E’ tutto da vedere. Vedo gap tra quelle tre e le altre. Lazio altalenante, Atalanta ritrovata ma vedremo come continuerà, la Roma non mi ha mai convinto del tutto. Sceglierei la Roma, che difficilmente prende gol con le piccole e si gioca tutto negli scontri diretti. Davanti chi più in difficoltà? Vedremo come reagirà la Juventus al ko di Napoli. Il Milan ha la rosa più corta invece».