Wallace resta in Brasile e apre un nuovo capitolo di carriera: l’ex Lazio firma con il Ponte Preta

Nuovo capitolo per Wallace: il difensore brasiliano ex Lazio lascia l’Atlético-GO e approda al Ponte Preta

Nuova avventura per Wallace, ex difensore della Lazio. Il 31enne brasiliano ha lasciato l’Atlético-GO, club di Serie B, per approdare al Ponte Preta, come annunciato nel comunicato ufficiale della società. Il giocatore ha già iniziato gli allenamenti in vista della prossima stagione, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della nuova squadra. Ecco la nota del club:

NOTA CLUB – «Il ritorno del Ponte Preta agli allenamenti pre-campionato è stato caratterizzato dalla presenza di volti nuovi. Il difensore Wallace, 31 anni, e l’attaccante Hebert, 26 anni, i rinforzi più recenti per il Macaca (soprannome del Ponte Preta) per la stagione 2026, sono arrivati ​​allo stadio Majestoso. Entrambi sono già integrati nella squadra e partecipano regolarmente alle attività di allenamento.

Wallace, arrivato dal Cruzeiro nel 2013, si è trasferito in Europa la stagione successiva, giocando per club tradizionali come Monaco (Francia), Lazio (Italia) e Braga (Portogallo). Il difensore ha anche esperienza in Turchia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2025 ha giocato in Série B con l’Atlético-GO, dove ha giocato nove partite».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

