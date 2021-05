Voglia di riscatto in Italia e in Europa, scommetti sulla Lazio

Una stagione in cui si poteva dare di più, la Lazio torna in Europa League.

Il campionato volge al termine e la Lazio di mister Simone Inzaghi entra in Europa League dopo aver accarezzato a lungo l’idea di poter tornare ancora in Champions. Nel corso di questa stagione i biancocelesti hanno affrontato la competizione europea più importante con il massimo dell’impegno, superando brillantemente il girone eliminatorio battendo squadre del calibro del Borussia Dortmund. Agli ottavi però nulla hanno potuto contro la corazzata sempre tedesca del Bayern Monaco, la squadra che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, una mission impossibile che ha visto l’uscita di scena di Milinkovic e compagni dal palcoscenico europeo.

I bookmakers sempre molto attenti sulla Lazio.

In realtà anche i bookmakers davano poche possibilità alla Lazio di superare il turno, al contrario durante il campionato di Serie A la Lazio era accreditata per svolgere una stagione da protagonista dopo la corsa scudetto dello scorso anno. In molti nei centri specializzati hanno scommesso sulla società di Lotito ed in particolare sui gol di Ciro Immobile: il bomber napoletano non ha tradito le attese nemmeno quest’anno, nonostante non abbia replicato i gol dello scorso anni ed avendo sbagliato qualche rigore di troppo, ultimo quello nella gara interna col Torino che ha decretato la salvezza dei granata.

Tante le possibilità di scommettere on line, non solo calcio ma anche giochi da casinò.

La rete ci offre diverse possibilità di scommettere e tra i tanti c’è la possibilità di tentare la fortuna su Voglia di Vincere casino online, un portale che come facilmente si intuisce dal nome non dà la possibilità di scommettere solo sul calcio. Tante infatti sono le possibilità che vengono offerte, dai tanti sport come tennis, calcio, basket, pallavolo ed altri fino ai giochi classici da casino come le slot machine e l’immancabile poker sul tavolo verde. Una grande possibilità di diventare un giocatore di casinò on oline a tutti gli effetti pronto a giocare il numero, magari quello sognato e conservato da sempre, sognando la tanto attesa vincita.

Darai fiducia alla Lazio anche nella prossima stagione? Gli scommettitori sogna la vincita.

Siete pronti allora a scommette di nuovo sulla Lazio? La prossima stagione come abbiamo detto all’inizio vedrà la squadra impegnata in campionato (pronta a tornare in Champions), in Coppa Italia, coppa tradizionalmente favorevole alla Lazio, e nell’impegno infrasettimanale dell’Europa League. I tifosi sognano una campagna acquisti che possa rendere competitiva la rosa per questi impegni e gli scommettitori, forse proprio dopo la chiusura del calcio mercato, cominceranno a studiare le varie quote da proporre agli appassionati, pronti a sfidarsi a suon di gol, doppie chance e risultati esatto della nostro massimo campionato italiano di calcio e degli altri campionati esteri più importanti. Riuscirà allora la Lazio a raggiungere l’Europa che conta? Immobile sarà in grado, dopo aver disputato l’europeo, di riportare i biancocelesti tra le squadre più importanti d’Italia? Pronti allora a scommettere sognando una copiosa vincita.