Vlahovic, un biancoceleste nel suo Fantacalcio: «Ecco chi schiero»

Vlahovic si è raccontato tra presente e futuro. Per chiudere, non poteva non rivelare la sua formazione al Fantacalcio: c’è un biancoceleste

Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato del presente alla Fiorentina e del suo futuro, in chiusura ha anche rivelato il suo undici titolare al Fantacalcio in cui è presente un giocatore della Lazio:

FANTACALCIO – «Chi schiero in attacco? «Me stesso, ovvio! Milenkovic, per me un fratello maggiore, mi ha aiutato a fare l’asta e l’ho preso in squadra con Dragowski, Bonucci, Faraoni, Bonaventura, Çalhanoglu, Luis Alberto, Veretout, Cuadrado, Latuaro, Joao Pedro. Sono vicino alla vetta ma chi ha Muriel è in testa».