Viviano su Romagnoli: «Non ha tirato perchè non si sentiva? Tanti giocatori costretti a farlo li hanno sbagliati»

Viviano, l’ex portiere rilascia alcune sue considerazioni relative al mancato rigore calciato da Romagnoli durante il match col Bodo

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Emiliano Viviano si esprime riguardo la discussa decisione di Romagnoli di non calciare il rigore durante Lazio Bodo. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Anche io mi aspetto che il capitano tiri il calcio di rigore, ma purtroppo non lo so e ci sono cose che nessuno di noi oggi,se non lo ha chiamato e non ci ha parlato, sa i motivi per cui Romagnoli non ha tirato il rigore possono essere molteplici, anche, magari sbagliando, quello ‘mi cago sotto e non lo tiro’. Ci può stare. Per la mia esperienza posso assicurare che ci sono giocatori che, costretti da chi sono e da cosa sono, hanno tirato rigori in momenti in cui non se la sentivano e hanno sbagliato