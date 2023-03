Visentin: «Sono felicissima di aver segnato e di essere rientrata»

Visentin, la calciatrice biancoceleste esulta per il rientro in campo e per la rete che ha contribuito alla vittoria con il Genoa

Al termine della partita vinta dalla Lazio di Catini contro il Genoa che consente alle biancocelesti di rimanere in vetta , ha parlato Noemi Visentin la quale ha rilasciato a caldo queste parole

PAROLE – Il momento in cui si va in gol genera sempre un’occasione unica. Sono felice di aver trovato la rete e messo a segno un assist. Non vedevo l’ora di rientrare, oggi tra l’altro ho avuto anche un minuto maggiore rispetto alla scorsa settimana.

Spero di accumulare sempre più minuti per tornare al massimo. In occasione del quarto gol non ho pensato all’azione personale perché ho visto Palombi libera sulla mia destra e quindi ho deciso di servirla. Credo che meriti la gioia del gol, sono felice della scelta che ho fatto perché è stata una scelta di cuore per la mia compagna

Non penso manchi tanto per ritrovare i novanta minuti, lavorerò ogni giorno per ritrovare la miglior condizione. Mi sento bene e per questo sono molto contenta. Sicuramente è difficile giocare con la pressione di non poter sbagliare mai.

Abbiamo ottenuto la sesta vittoria consecutiva, siamo un gruppo che dà il massimo ogni giorno e per mantenere la vetta dobbiamo vincere sempre. Proviamo a migliorare ogni volta la nostra prestazione, anche grazie all’aiuto del mister e del suo staff che sono sempre a disposizione. Siamo una squadra unita e questo in campo si vede. Il gol lo dedico alla mia famiglia che mi è stata vicina in questo periodo difficile