Visentin: «Contro il Parma per blindare il primato. Tornare in serie A sarebbe fantastico per noi»

Visentin, la calciatrice biancoceleste rilascia un intervista in vista della gara fondamentale di campionato contro il Parma

Domenica oltre agli uomini contro il Napoli, scenderà in campo anche la Lazio Women di Grassadonia che sfiderà il Parma in un match determinante per il campionato. Ai canali della Figc la calciatrice Visentin ha rilasciato un intervista a riguardo e non solo

PAROLE – Ci aspetta un incontro difficilissimo mister Grassadonia ci chiede convinzione, carattere e aggressività. Ognuna di noi dovrà dare il massimo, mettendosi a disposizione del collettivo fino al fischio finale. Siamo una squadra affiatata e coesa, che pensa solo a fare bene. Sicuramente possiamo ancora migliorare a livello di campo, ma il gruppo è veramente compatto. Quest’anno abbiamo più consapevolezza e gente cattiva agonisticamente. Non siamo preoccupate, anche se le pressioni ci sono e si sentono

Riportare questa società in Serie A significherebbe tutto per me, e forse anche di più. Sarebbe la risposta a tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni. Ho un attaccamento speciale verso questi colori: vogliamo rendere orgogliosi i tifosi della Lazio e farli innamorare di questa squadra