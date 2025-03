Condividi via email

Viktoria Plzen Lazio LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live del match valido per l’andata degli ottavi di Europa League

Dopo la vittoria in campionato contro il Milan, la Lazio è pronta a rituffarsi in Europa. I biancocelesti fanno visita al Viktoria Plzen nel match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2024/25.

Viktoria Plzen Lazio 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21

Migliore in campo Lazio: a fine partita

Viktoria Plzen Lazio 0-0: risultato e tabellino

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. All. Koubek. A disp. Tvrdoň, Baier, Paluska, Kopic, Sojka, Doski, Panoš, Havel, Valenta, Vašulín, Adu.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Tchaouna, Lazzari, Gila, Milani, Nazzaro, Serra.

Arbitro: Rumsas (ROU)