Vigorito sulla sfida tra Inzaghi: «Rapporto unico, dev’essere di esempio»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha analizzato il momento della sua squadra soffermandosi sul rapporto di Simone e Pippo Inzaghi

Questa sera si affronteranno Benevento e Lazio, le squadre capitanate – rispettivamente – da Pippo e Simone Inzaghi. Un rapporto celebrato da Oreste Vigorito, presidente del club campano: «È molto bello vedere due ragazzi che hanno raggiunto vertici così importanti e capaci ancora oggi di gioire l’uno per l’altro, restando quelli di una volta. È un rapporto che deve essere da esempio».



CAMPIONATO – «Adesso segniamo di meno, ma subiamo anche meno gol. Questo è un discorso tecnico che ci vede spettatori di un’attività fatta da un allenatore che sta dimostrando al meglio il proprio valore. Mancano ancora tante partite. In questo momento la squadra sta rispettando il suo programma. Non bisogna mai accontentarsi senza perdere il senso della realtà. Giochiamo in una condizione ambientale difficile con delle gare ravvicinate e senza pubblico, aspetto soprattutto quest’ultimo che reputo negativo per noi». Si legge su Ottopagine.it.