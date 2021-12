Nazionale, Vieri: «Sarà dura, ma abbiamo il nostro bomber Immobile»

Bobo Vieri – in un’intervista per Il Corriere della Sera – ha analizzato il momento della Nazionale azzurra: le sue parole

Per le colonne de Il Corriere della Sera, il super ex attaccante Bobo Vieri ha analizzato il momento della Nazionale e rischi derivanti dal sorteggio. Ecco le sue parole:

«Ci siamo messi in un guaio enorme. Sarà dura battere la Macedonia e poi Turchia o Portogallo in trasferta. Ci sarà una pressione incredibile, e con tutta questa pressione è dura giocare. Davanti poca cosa? Calma, non è così abbiamo sempre il grande bomber del nostro campionato, Ciro Immobile: lui ci deve dare una grande mano in queste due partite. Ci sono anche Scamacca e Raspadori, quindi il futuro non è nero».