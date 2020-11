Video aereo Lazio, ADR: «Registrazione non autorizzata, ci saranno provvedimenti»

Aeroporti di Roma fa chiarezza sul video “incriminato” relativo all’aereo della Lazio

Un video girato molto sui social negli ultimi giorni che suonava molto come una presa in giro all’iniziativa della Lazio di dotarsi di un aereo ad hoc per ogni trasferta biancoceleste. La pagina twitter di “Aeroporti di Roma” ha evidenziato quanto segue:

«Riguardo al video sull’aereo della S.S.Lazio, ADR precisa che la registrazione è avvenuta senza autorizzazione e in violazione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati (art. 5.1.3 regolamento di scalo di Fiumicino e 5.1.10 di Ciampino. Al momento non appare coinvolto alcun dipendente di ADR e sono in corso gli accertamenti per individuare le responsabilità dell’accaduto e, all’esito, adottare i provvedimenti conseguenti».