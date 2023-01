Vice Immobile, non tramonta Bonazzoli: c’è l’ok di Sarri

Oltre a Sanabria, c’è anche Federico Bonazzoli sul taccuino della Lazio come potenziale vice Immobile: arrivato l’ok di Sarri

Non tramonta l’idea Bonazzoli per l’attacco della Lazio. Oltre al nome di Sanabria, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche l’attaccante della Salernitana piace molto ai biancocelesti con Sarri che, in caso di eventuale trattativa, avrebbe già dato il suo ok.

I campani hanno chiuso le porte alla Cremonese in quanto non hanno intenzione di rafforzare una diretta concorrente per la salvezza ma sarebbero disponibili a parlare con Lotito: il patron pensa al prestito fino a giugno con diritto di riscatto da discutere poi in estate.