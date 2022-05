Super Vicario conquista tutti: la Lazio osserva da vicino il portiere

Vicario ancora protagonista. Prestazione top del giovane portiere dell’Empoli che ruba le attenzioni di Lazio e Fiorentina

Una prestazione che non lascia indifferenti. Guglielmo Vicario, nella gara di ieri contro la Salernitana, si è reso protagonista con 90 minuti di grande affidabilità e una parata da stropicciarsi gli occhi.

Come ricordato da Il Tempo, il ragazzo è seguito con attenzione da Lazio e Fiorentina: il ragazzo è attualmente tra le fila dell’Empoli, ma in estate farà ritorno a Cagliari per poi capire il suo futuro. Gli occhi restano puntati anche su Cragno, Provedel e Carnesecchi.