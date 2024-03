Al via la Lazio di Tudor, oggi primo giorno di lavoro: subito una doppia seduta. Tutti i dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi inizia il lavoro di Tudor con la squadra, prevista infatti una doppia seduta di allenamento a Formello per i biancocelesti, dopo i tre giorni di riposo seguiti alla vittoria col Frosinone.

Identico il programma di allenamenti anche per domani, una full immersion per i giocatori della Lazio con i metodi del nuovo tecnico croato. Sono previsti anche colloqui individuali con i giocatori. Tudor potrà beneficiare della sosta di campionato per avviare il suo lavoro con la squadra.