Capienza stadi, Vezzali: «Si torna al 75%, mentre per il 100%...»

Valentina Vezzali ha fatto il punto sulla capienza degli stadi e un pronostico su quando i tifosi potranno tornare a riempire completamente gli impianti

Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, ha parlato delle progressive riaperture degli stadi, passando dall’imminente ritorno al 75% della capienza per puntare a quella totale. Le sue parole riportate da Sportface:

«In questi giorni mi sono interfacciata con il ministro Speranza e abbiamo un decreto che è in conversione, sul quale verrà posta la fiducia e che prevede sin da subito il ripristino della capienza precedente al decreto del 24 dicembre. Quindi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, credo entro venerdì, torneremo al 75% della capienza all’aperto e al 60% al chiuso. Nell’ottica della fine dello stato di emergenza e del calo della curva epidemiologica torneremo sicuramente ad avere una capienza totale sia per gli impianti all’aperto che al chiuso».