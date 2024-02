Verso Torino-Lazio: ecco perchè vincere è fondamentale

Il recupero di campionato che si disputerà giovedì sera tra Torino e Lazio sarà fondamentale per entrambe le squadre

Un match fondamentale. Ecco cosa sarà il recupero della 20°giornata di campionato che si disputerà giovedì sera tra Torino e Lazio.

Per entrambe le squadre ottenere i tre punti sarà importantissimo, per poter continuare a rincorrere l’Europa. Per Sarri vincere è quasi obbligatorio: un’altra sconfitta potrebbe iniziare a rendere davvero difficili i piani per raggiungere la Champions League