Verso Salernitana-Lazio, ecco i precedenti dei biancocelesti all’Arechi. L’obiettivo degli uomini di Sarri

In campionato la Lazio riparte dalla sfida con la Salernitana dove dovrà necessariamente vincere per restare agganciata alle squadre in lotta per l’Europa. L’Arechi ha giocato diversi scherzetti ai biancocelesti che nei quattro precedenti nella massima serie hanno perso due volte nel 1947 e nel 1998 e hanno trionfato nei due confronti delle ultime due stagioni (0-3 nel 2021/2022 e 0-2 lo scorso anno).

Dunque nessun pareggio all’attivo e l’obiettivo degli uomini di Sarri è quello di portare a tre la striscia dei successi consecutivi. Dovranno farlo però senza Luis Alberto squalificato e probabilmente senza gli infortunati Vecino e Zaccagni.