Verso Lazio Verona, i gialloblù di Baroni all’Olimpico: il dato sulle trasferte. Gli scaligeri sabato sera faranno visita ai biancocelesti

L’ Hellas Verona, in piena corsa salvezza, sabato sera affronterà la Lazio di Tudor, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia. La squadra di Baroni ha già raggiunto quota 31 punti, gli stessi che gli hanno permesso di salvarsi allo spareggio la scorsa stagione. Quest’anno però si punta a una salvezza più tranquilla visto che mancano ancora 5 giornate.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Verona non perde in trasferta dal 23 febbraio scorso, 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna. All’Olimpico i gialloblu vogliono allungare la striscia. Un altro dato interessante è che dopo la sconfitta di Bologna, gli scaligeri hanno sempre trovato il gol in tutte le partite successive.