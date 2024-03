Verso Lazio-Juventus: la Champions è ancora possibile

Dopo aver battuto il Frosinone, al termine della pausa la Lazio affronterà la Juventus, per potersi rilanciare verso la Champions

Dopo aver battuto il Frosinone in rimonta, dopo l’esonero di Sarri, la Lazio deve ripartire da un big match. Dopo la pausa infatti, affronterà la Juventus, in un match da vincere per rilanciarsi.

Battere i bianconeri infatti potrebbe consentire ai biancocelesti di poter tornare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, per cui potrebbe bastare anche il quinto posto della classifica, in base al ranking.