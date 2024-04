Verso Lazio Juve, ecco chi recupera Allegri per la sfida di Coppa Italia. Le ultime in vista della sfida di ritorno all’Olimpico

Martedì 23 aprile la Juve si giocherà la sfida di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Come riporta TMW, la squadra bianconera si allena agli ordini di Massimiliano Allegri che recupera in vista della sfida di campionato contro il Cagliari, Fabio Miretti, che nella giornata di oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo.

Per quanto riguarda Milik l’attaccante ha svolto solo parzialmente il lavoro in gruppo mentre Szczesny ha svolto un lavoro personalizzato, ma non in campo.