Verso il Bologna, tanti forfait in casa Lazio: Sarri deve combattere contro l’emergenza infortunati, in vista del match di campionato

Archiviata la grandissima vittoria in Champions contro il Bayern Monaco, sarà tempo per la Lazio di proiettarsi alla sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 12.30.

Come riporta Il Messaggero, oltre al lungo degente Zaccagni, Sarri dovrà fare a meno anche di Vecino (squalificato), Rovella, alle prese con la pubalgia e quindi destinato al forfait domenica, e anche Pellegrini, che potrebbe però recuperare dal problema al flessore. Da valutare le condizioni di Hysaj, dopo il problema al piede che lo hanno costretto a lasciare il campo con il Bayern. Per lui oggi se ne saprà di più.