Verso Lazio-Atalanta: in campionato fu sconfitta, in Coppa Italia vittoria

Lazio-Atalanta, mancano tra giorni al big match dell’Olimpico: cinque mesi dopo la vittoria in Coppa Italia

Lazio-Atalanta/ Pausa dalle Nazionali definitivamente chiusa. Adesso testa solo al campionato. Sabato sarà già una prova importante per la Lazio di Simone Inzaghi che sfiderà una delle sue dirette concorrenti per la corsa al quarto posto.

In questi anni la Lazio ha sempre avuto una sorta di bestia nera: qualche anno fa fu l’Udinese ora è l’Atalanta. Lo scorso anno in campionato fu sconfitta netta 3-1 con una serie di errori interminabili di Wallace che di fatto contribuirono a consegnare alla squadra di Gasperini la vittoria.

Qualche settimana dopo la storia non fu la stessa: in finale di Coppa Italia non c’è stata partita. La Lazio è riuscita a ingabbiare i bergamaschi e ad imporsi per 2-0 vincendo il trofeo.

Sabato servirà questo: cinismo prima di tutto, attenzione in secondo luogo, fame di vincere, approfittando anche dell’assenza di Zapata, il miglior bomber al servizio di Gasperini.