Verso l’Atletico, il programma di lavoro per la Lazio in vista del primo impegno in Champions League

Tempo di tornare alla lavoro per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta contro la Juventus, dovrà subito cercare di rialzarsi nel big match di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi i biancocelesti si son rivisti a Formello. Chi è stato impiegato nella sfida con i bianconeri effettuerà la seduta di scarico, il resto in campo. E poi tutti in palestra. Domani alle 15.30, conferenza per Sarri.