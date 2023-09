Verso Juve-Lazio, infortunio Chiesa: l’esito del controllo dello staff medico. Le ultime. Ecco cosa filtra sulle condizioni del giocatore

Chiesa è rientrato a Torino dopo l’infortunio patito in allenamento con la Nazionale. Già oggi lo staff medico della Juve lo ha sottoposto a degli esami dopo quelli già svolti in azzurro che hanno escluso lesioni agli adduttori.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, il controllo ha dato esito positivo, confermando gli esiti dei primi esami. Chiesa ha fatto terapie dando sensazioni buone e c’è ottimismo sul fatto che possa essere tra i convocati per la partita contro la Lazio. Lo staff medico bianconero, per scrupolo, potrebbe sottoporre il giocatore a nuovi esami da lunedì in poi.