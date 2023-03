Verso Bologna-Lazio: le condizioni di Dominguez preoccupano Thiago Motta

Preoccupano le condizioni del centrocampista rossoblu, in dubbio per la sfida di sabato sera contro la Lazio

Problemi a centrocampo per Thiago Motta, che in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio, dovrà probabilmente rinunciare a Nico Dominguez, ancora non al top della condizione.

E’ di oggi la notizia che riporta Sportitalia, secondo la quale il centrocampista non avrebbe ancora recuperato dal problema muscolare, saltando l’allenamento con il resto della squadra.