Verona Lazio, Juric e Lovato squalificati: non ci saranno domenica

Nella sfida di domenica tra Verona e Lazio, gli scaligeri dovranno fare a meno del tecnico Juric e del difensore Lovato, squalificati

Non solo Manuel Lazzari e Joaquin Correa saranno assenti nella sfida del Bentegodi tra Verona e Lazio. Infatti, in seguito alle decisioni del giudice sportivo uscite poco fa, ci saranno anche due assenze importanti per i padroni di casa

Gli scaligeri dovranno fare a meno del loro allenatore Ivan Juric, squalificato e multato per aver insultato l’arbitro nell’ultima gara contro il Cagliari. Inoltre, mancherà anche Matteo Lovato: il giovane difensore, infatti, dovrà scontare la diffida dopo l’ammonizione rimediata contro i sardi.