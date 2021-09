Verona, esonero Di Francesco: Nel pomeriggio il nuovo allenatore

Il Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Nel pomeriggio arriverà anche la decisione sul nuovo allenatore

L’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Verona dura solamente tre partite. Fatali le tre sconfitte in campionato contro Sassuolo, Inter e Bologna che posizionano i gialloblù all’ultimo posto in classifica a zero punti.

Come riportato da Sky Sport, il club scaligero ha deciso di esonerare già oggi l’allenatore. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare anche la scelta del nuovo tecnico che sarà in panchina domenica prossima nel match contro la Roma. Il nome in pole per la panchina del Verona dovrebbe essere quello di Igor Tudor.