Veron, il tributo della UEFA nel giorno del suo compleanno – VIDEO

Una carriera spesa a dipingere calcio, che ha visto il suo culmine alla Lazio e al Manchester United.

Juan Sebastian Veron spegne 46 candeline, e la UEFA celebra l’ex centrocampista argentino con un video pubblicato su Twitter, in cui sono raccolte alcune delle sue migliori giocate.

🇦🇷 Juan Sebastián Verón. A scorer of beautiful goals! 🚀

The former Lazio & Manchester United midfielder is 46 today! 🥳#UCL pic.twitter.com/J6epPc9q8X

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2021