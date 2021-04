Verde: «Il momento più bello del gol di ieri? I complimenti di Reina»

Daniele Verde, giocatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la bellissima rete realizzata ieri all’Olimpico

La Lazio ha conquistato una vittoria importantissima in casa contro lo Spezia, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions. Da sottolineare, però, la bellissima rete realizzata da Daniele Verde per il momentaneo 1-1: una rovesciata incredibile, che si è infilata sotto al sette alle spalle di Pepe Reina. Il giocatore del club ligure ha commentato questo grandissimo gesto tecnico ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

«Conosco bene Fares e ho pensato che andarci di testa era impossibile, ho provato un gesto che tento spesso in allenamento. Il momento più bello è stato quando Reina è venuto da me a complimentarsi».