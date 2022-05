Ventura: «Anno di transizione, la Lazio di Sarri la vedremo la prossima stagione»

Gian Piero Ventura, ex ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Radiosei della Lazio di Sarri. Le sue dichiarazioni

Gian Piero Ventura, ex ct dell’Italia, ha parlato della Lazio di Sarri ai microfoni di Radiosei.

«Sarri ha un modo di giocare completamente diverso da quello che la Lazio ha avuto negli ultimi 4 o 5 anni. Diverso non solo nel modulo, ma anche nello sfruttamento dei giocatori. Ovvio che questo dovesse essere un anno di transizione e se andrà in Europa, l’anno prossimo Sarri potrà fare bene. Ma serve programmazione: nel calcio le cose non avvengono per caso, ma sono frutto di scelte ponderate e di lungimiranza».