Venezia, Zanetti: «Contro la Lazio siamo stati puniti solo dall’episodio»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni sulla sconfitta contro la Lazio.

LAZIO – «La Sampdoria l’anno scorso con Ranieri ha fatto più di 50 punti, se guardiamo le individualità è una squadra veramente forte, non sarà facile sicuramente anche se hanno qualche difficoltà. Dovremo dare tanto dal punto di vista della coesione e del gruppo, contro la Lazio lo abbiamo fatto e siamo stati puniti dall’episodio, dovremo ripeterci e dare qualcosa in più davanti»

SCONFITTA CONTRO LA LAZIO – «Sono andato via arrabbiato perché non riusciamo mai a portarci l’episodio dalla nostra parte e invece gli episodi sì, penso anche alla gara contro l’Inter dove abbiamo perso all’ultimo, sono punti che hanno un peso. Però chiaramente l’atteggiamento mi è piaciuto, stiamo ritrovando certezze e coesione, ma ci manca ancora qualcosa là davanti. Per un periodo abbiamo aumentato i numeri offensivi senza però mantenere la solidità dietro, non possiamo basarci solo su una delle due cose, dobbiamo riuscire a essere solidi cercando anche di attaccare. In settimana abbiamo lavorato su questo, la partita è chiaramente diversa rispetto a lunedì e abbiamo obiettivi sotto l’aspetto della prestazione, che dobbiamo riuscire a fare senza scuse. Se regaleremo una mezz’ora anche adesso significa che non è più una questione del momento. La nostra è un’impresa, la stiamo lavorando, la stiamo preparando, inizieremo già da domani e dovremo fare a meno di discorsi tecnico tattici, in settimana ho ricevuto una marea di attestati di stima da tutti, ora c’è da fare un ulteriore passo e dovremo essere noi a trascinare tutti con il nostro atteggiamento».