Vecino: «Mondiale? Non ci penso, ora testa alla Lazio»

Matias Vecino ha parlato in conferenza stampa del Mondiale che il centrocampista giocherà con l’Uruguay

Nella conferenza stampa di vigilia pre Midtjylland, Matias Vecino ha parlato anche del Mondiale di novembre prossimo.

MONDIALE – «Non è qualcosa che ho già in testa, mancano ancora più di due mesi. Non calcio di oggi giocando ogni tre giorni non c’è tempo per pensarci, è troppo distante. Sono concentrato su quello che devo fare qua, prepararmi al meglio e poi quando arriverà quel momento la testa sarà al 100% lì perché è un appuntamento troppo importante».