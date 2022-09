Conferenza stampa Vecino: «C’è un grande entusiasmo. Facile inserirsi in questo gruppo»

Conferenza stampa Vecino: le parole del centrocampista alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland

Insieme a Maurizio Sarri c’era Matias Vecino nella sala stampa della MCH Arena a presentare la sfida di domani sera contro il Midtjylland, valida per la seconda giornata del gruppo F dell’Europa League. Le parole del giocatore.

CONTINUITÀ – «La questione della continuità era un tema ricorrente anche l’anno scorso, quest’anno siamo in più su cui il mister può contare. I carichi di partita si inizieranno a sentire più avanti. La cosa più bella è essere in campo e giocare. Mondiale? Mancano più di due mesi, non ci penso, sono concentrato a quello che devo fare con la Lazio».

TIFOSI – «Vedo un grande entusiasmo e un bellissimo ambiente soprattutto quando giochiamo in casa, è bello sapere che ci saranno tanti tifosi domani e domenica».

TURNOVER – «Il mister fa delle scelte per giocatori che hanno bisogno di riposare o di mettere minuti. Io devo mettere minuti per giocare al meglio ma è ovvio che difficile giocare tutte le partite allo stesso livello, spetta al mister scegliere di volta in volta».

MEGLIO IN EUROPA CHE IN ITALIA – «Obiettivo prioritario non credo, il campionato è fondamentale per noi. In Italia le squadre hanno diverse caratteristiche mentre in Europa ci sono più spazi magari e noi dobbiamo approfittarne, dipende sempre contro chi vai a giocare. Il campionato deve rimanere la nostra priorità».

SUBITO INSERITO NEL GRUPPO – «E’ stato semplice inserirsi grazie ai compagni che ti fanno sentire bene. Li conoscevo solo perchè ci giocavo contro, per me è stato semplice e facile. Il mister mi ha aiutato, conoscevo persone del suo staff che hanno reso tutto più facile».