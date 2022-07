Vecino Lazio, i dettagli del possibile affare con il centrocampista

Sembra essere sempre più vicino il trasferimento di Vecino alla Lazio: ecco i dettagli del possibile affare

Sembra essere sempre più vicino il trasferimento di Vecino alla Lazio. Giornata importante quella di ieri, con l‘incontro tra Tare e Lucci.

Le voci, come sottolineato dal Corriere dello Sport, parlano di un triennale, con opzione per il quarto anno, a 1,9 milioni di euro. In realtà però l’offerta della Lazio dovrebbe essere più bassa: 1,5 milioni di euro. Da trovare anche l”intesa sulle commissioni, ma i rapporti con l’entorurage del calciatore sarebbero comunque ottimi.

Ma quale potrebbe essere il suo ruolo? Sarri lo vedrebbe bene come interno, per dare più sostanza ed equilibrio al suo centrocampo. Insomma, il settimo colpo in casa Lazio sembra essere in canna.