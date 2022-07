Vecino Lazio, incontro con l’entourage del calciatore: i dettagli

Accelerata ulteriore della Lazio per quel che riguarda Vecino: incontro con l’entourage del calciatore uruguaiano

Accelerata ulteriore della Lazio per quel che riguarda Vecino. Infatti, come raccontato da Repubblica.it, ci sarebbe stato un incontro con l’entourage del calciatore uruguaiano, che avrebbe dato il suo ok al trasferimento.

A condurre la trattativa sarebbe il direttore sportivo Igli Tare, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile per continuare un ulteriore rinforzo a mister Sarri, che già avuto il centrocampista a disposizione ai tempi di Empoli.