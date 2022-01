Vecino Lazio: a gennaio non si fa, opzione viva per giugno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Lazio resta molto viva l’attenzione su Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano lascerà l’Inter a parametro zero

La Lazio e Matias Vecino presto sposi? La voce circola da settimane e l’interesse del club biancoceleste è più che concreto per un elemento duttile, molto stimato e ben conosciuto da Maurizio Sarri.

Difficile che l’affare si concretizzi già a gennaio, visto che il club nerazzurro sta cedendo Sensi alla Sampdoria e dunque non vorrebbe privarsi di un altro centrocampista. E poi c’è sempre il famoso indice di liquidità da sbloccare, motivo per cui l’operazione sarà molto più percorribile a giugno quando Vecino potrà firmare a parametro zero.