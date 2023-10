Vecino bomber della Lazio: e Bielsa è pronto a cambiargli ruolo nell’Uruguay. Esperimento tattico del ct della Celeste

Matias Vecino è già a 2 gol in campionato con la Lazio, 3 li ha segnati nel 2018-19 con l’Inter, mai di più. Nonostante la vena offensiva che l’ha portato ha realizzare tre centri stagionali, El Loco Bielsa, cittì dell’Uruguay da giugno, lo vede come un mediano nell’area opposta.

Vecino a giugno aveva saltato le amichevoli contro Nicaragua e Cuba per l’infortunio al ginocchio di fine stagione. A settembre altro forfait, niente convocazione per le sfide contro Cile ed Ecuador, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. L’idea di farlo giocare difensore centrale è approfondita in questi giorni. L’uruguay giovedì affronterà la Colombia, poi il Brasile mercoledì 17 ottobre alle 21 locali, le 2 di notte del 18 ottobre in Italia.