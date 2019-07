Vavro, ecco il nuovo Skriniar. L’agente: «Vi svelo pregi e difetti»

Martin Petras, giovane agente di Denis Vavro, ha rilasciato un’intervista dove svela le caratteristiche di gioco del suo assistito

Il primo rinforzo difensivo per il tecnico Simone Inzaghi è già arrivato. Prelevato dal Copenaghen, Denis Vavro è candiato a diventare il centrale destro titolare. «Può giocare nella difesa a tre», conferma il suo agente Martin Petras ai microfoni del Corriere dello Sport. L’investimento della Lazio poi è stato di quelli importanti, il d.s. Igli Tare crede tantissimo in lui. «Ha un grande lancio e una buona visione di gioco – continua il procuratore – ma la sua situazione preferita è la marcatura nell’uno contro uno». In patria ci scommettono, anche tanto, visto che già qualcuno lo paragona a Skriniar. E’ sicuramente troppo presto per questo tipo di affiancamento, Vavro deve ancora imparare a difendere all’italiana e ad ambientarsi alla Serie A. La basi per diventare grande però ci sono.

