Vavro al Genoa, la fidanzata: «Un nuovo inizio. Grazie di tutto Roma»

Nuova avventura per Vavro, che si trasferisce in prestito al Genoa. La fidanzata Tamara ricorda l’esperienza vissuta nella capitale

Nuova avventura per Denis Vavro, che si trasferisce al Genoa. Il difensore arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. La fidanzata dell’ormai ex Lazio, Tamara, ha commentato l’esperienza vissuta a Roma con un post sui social.

«Un nuovo inizio ci attende da oggi. Grazie Roma per tutto quello che mi hai dato e insegnato» ha scritto la fidanzata dell’ex biancoceleste.