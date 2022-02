VAR, Mauro: «Sarri e Gasperini dove erano quattro anni fa?»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Mauro ha commentato le polemiche sollevate da Sarri e Gasperini sull’uso del VAR. Ecco le sue parole

Il VAR fa ancora discutere gli addetti ai lavori. Se da una parte ci sono gli arbitri che ne decantano i vantaggi, dall’altra c’è ancora chi ne contesta l’uso che gli stessi direttori di gara ne fanno. Tra questi c’è Maurizio Sarri che, nel post partita di Lazio-Porto, ha aspramente condannato.

A lui ha risposto Massimo Mauro che su Instagram ha scritto: «Dov’erano Sarri e Gasperini 4 anni fa quando dai microfoni di Sky pregavo giocatori e allenatori di aprire un dibattito serio sull’introduzione della Var? Per chi ama il calcio giocato era fin troppo evidente che la moviola non è mai paragonabile alla valutazione che “deve” fare l’arbitro sugli episodi di campo. Altra cosa è usarla con umiltà su gol non gol e fuorigioco… può essere di grande aiuto».